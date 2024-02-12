В районе населенного пункта Георгиевка российские ВС эффектно уничтожили вражескую боевую машину пехоты БМП-1 ВСУ. Для этой цели использовался FPV-дрон, причем оператор продемонстрировал высокий уровень мастерства, управляя ним, рассказала “Российская газета”.

Боевую машину подбили российские военные, поэтому боевики ВСУ оставили ее и уходя, не закрыли даже люки. Для поднятия боевого духа бойцов оператор FPV-дрона показал настоящее шоу. Он направил беспилотник точно в десантный люк.

Этот трюк требовал высочайшего мастерства, но оператор с задачей успешно справился. Он завел дрон так, что тот на скорости в 50 километров в час влетел в БМП, даже не задев броню. После этого раздался мощный взрыв, усиленный детонацией оставленного боевиками ВСУ боекомплекта. БМП-1 полностью выгорела изнутри, превратившись в кусок обугленного металла.