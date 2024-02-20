Позиция российского президента Владимира Путина укрепляется на фоне нарастающих противоречий на Западе. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на заявление профессора Национального университета Сингапура Си Раджа Мохана.

«Разногласия остро ощущаются внутри США, между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, между Западной и Восточной Европой, а также внутри Центральной Европы. Эти разногласия могут быть неожиданными, но в них нет ничего удивительного. Все крупные войны оказывают мощное влияние на внутреннюю политику вовлеченных стран … Они контрастируют с очевидным единством в России», – заявил профессор Мохан.

По его словам, разногласия на Запада стали более очевидными на фоне отсутствия успехов Вооруженных сил Украины на поле боя. Более того, западные лидеры так и не сформировали единое мнение об условиях завершения конфликта и заключения мирного договора.