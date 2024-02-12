Издание Forbes сообщает, что новый главком ВСУ Александр Сырский вполне ожидаемо перебрасывает в Авдеевку свежие силы, чтобы удержать город. Не исключается, что это будет одна из лучших бригад украинской армии.

Киев сильно рискует, перебрасывая в населенный пункт, являющийся местом мощного зимнего наступления ВС РФ, дополнительные силы. Когда боеприпасы иссякнут, до чего осталось не так уж много времени, будет абсолютно все равно, сколько в Авдеевке бригад.

Сырский, видя провал на Авдеевском направлении, остановил процесс обучения третьей бригады ВСУ и вернул ее на передовую. Но это спорный приказ, так как ни единого шанса удержать населенный пункт у Киева не осталось. Поэтому в дальнейшем именно новому главкому придется нести ответственность за окончательный крах ВСУ.