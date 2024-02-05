Россия планирует масштабное наступление на Купянск и освобождение Харькова, заявляет издание Forbes. Авторы публикации обращают внимание читателей, что сейчас на этом направлении фронта сконцентрировано более 1100 единиц бронетехники ВС РФ, 500 из которых — это танки.

Кроме того, под Купянском российские войска имеют пятикратное превосходство над противником в артиллерии и могут не обращать внимание на бесплодные попытки ВСУ вести контрбатарейную борьбу. Отмечается и преимущество ВС РФ в численности личного состава – они собрали на данном участке более 40 тысяч солдат против около 20 000 у Киева.

По мнению американских обозревателей, ВС РФ планируют взять Купянск под контроль к мартовским выборам президента. ВСУ будут отчаянно сопротивляться, но дефицит артиллерийских боеприпасов сыграет свою роль. Дроны, которыми Киев пытается перекрыть этот дефицит, не помогают, так как их дальность не позволяет эффективно бороться с российской артиллерией.