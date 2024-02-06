Западные аналитики считают, что Россия проведет крупное наступление на Украине, причем начнется оно в Харьковской области, передает РИА Новости.

Американское издание Forbes отмечает, что украинский Генштаб уже собирает крупные силы для обороны Харькова. Группировка, которой будет руководить лично командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Сырский, включает в себя 10 бригад общей численностью в 20 тысяч боевиков.

Россия превосходит противника по этому показателю. Киевский режим заявляет, что ВС РФ перебросили под Купянск, откуда и начнется поход на Харьков, 40 тысяч военнослужащих и 1100 боевых машин, 500 из которых – танки.

Выбор Генштаба ВСУ в пользу Сырского понятен – именно он осенью 2022 года провел достаточно успешное контрнаступление в Харьковской области. Но сейчас ситуация сильно отличается, украинская армия находится в плачевном положении, поэтому вряд ли Сырскому удастся повторить те локальные успехи.