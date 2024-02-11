Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону стало пощечиной политикам и пропагандистам стран НАТО, распространявшим два года лживые сообщения о событиях на Украине. Это мировой феномен, заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Интервью Путина Такеру Карлсону — это мировой феномен. Оно продолжает укладывать на бок все сочинения СМИ в странах зоны НАТО! Они все получили серьезную пощечину», – цитирует политика РИА Новости.

Филиппо также обратился к своим читателям и призвал их распространять правду, которую пытался донести до жителей западных стран Владимир Путин.

Напомним, в интервью российский лидер назвал все заявления западных политиков о стремлении РФ напасть на страны НАТО страшилками для людей. Они таким образом пытаются отвлекать внимание от внутренних проблем, которых с момента начала конфликта на Украине накопилось достаточно.