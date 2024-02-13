13 февраля Филипп Киркоров посетил госпиталь в Горловке, чтобы выступить перед ранеными и медиками, а также раздать подарки. Эту поездку участника «голой» вечеринки Ивлеевой не все поддержали.

Киркоров спел перед ранеными и медперсоналом несколько песен, раздал подарки, обещал оплатить троим бойцам протезирование. Он также поблагодарил солдат за обеспечение «надежного тыла» и сообщил, что бежать из России не планирует.

С жесткой критикой поездки Киркорова обрушилась Яна Поплавская. Она заявила, что певец посетил ДН исключительно «по разнарядке сверху». Актриса напомнила, что два года Киркоров не вспоминал о том, что может поддержать участников спецоперации своими выступлениями. Он думал и беспокоился исключительно о себе, но когда прижало, «рванул» извиняться. Офпред МИД М. Захарова и военный репортер А. Коц, напротив, поддержали поступок Киркорова, заявив, что лучше «зайти в ту дверь» поздно, чем никогда.