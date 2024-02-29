Известная российская фигуристка, чемпионка мира и Европы в одиночном катании, Елизавета Туктамышева, опубликовала на своей страничке в социальной сети короткий ролик, где она предстала в образе Джека Воробья из кинофильма «Пираты Карибского моря».

Заслуженный мастер спорта России решила необычным образом привлечь внимание аудитории к мероприятию Кубка «Первого канала» по фигурному катанию, который должен пройти уже в эти выходные в Санкт-Петербурге. Для этого Туктамышева при помощи нейросети «заменила» лицо известного голливудского актера Джонни Деппа, игравшего Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря», на свое.

«Время пришло, пора снова отправляться в плавание. Смотрите Кубок «Первого канала» 2 и 3 марта», – подписала свою публикацию фигуристка.

По правилам турнира, Елизавета Туктамышева будет исполнять обязанности капитана одной из команд. Еще две команды возглавят известные фигуристки Анна Щербакова и Алина Загитова.