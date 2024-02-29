Российская фигуристка Евгения Медведева покинула эфир шоу Ольги Бузовой и Дмитрия Диброва после того, как в эфире разгорелся настоящий скандал. Медведева согласилась стать гостьей знаменитой передачи, хотя редко появляется в различных шоу. Фигуристка спокойно отвечала на вопросы ведущих, высказывая свое мнение.

Помимо Медведевой гостем телепередачи также являлся певец Шура. Участники шоу обсуждали разные вопросы. Например, уместность пребывания детей на взрослых вечеринках и интим в туалете самолета.

Фигуристка высказала мнение, что есть мероприятия, на которых вполне можно присутствовать детям. Но есть такие вечеринки, способные навредить детской психике, поэтому на такого рода собраниях детям категорически нельзя присутствовать.

Ничего не предвещало беды, но один из зрителей студии оскорбил певца Шуру, что привело к скандалу. Медведева не выдержала такого поворота событий, сообщила, что не желает присутствовать в таком месте и ушла из студии.