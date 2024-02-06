Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Софья Тарасова впервые прокомментировала слухи о ее романе с продюсером Константином Меладзе и о том, что именно из-за нее он развелся с Верой Брежневой.

На шоу (Re)start Тарасова заявила, что строит отношения с молодым человеком по имени Джеймсон и вполне счастлива. С Меладзе же ее связывает только карьера, отношения между ними строго деловые и не более того.

«Я не вижу никакого смысла в том, чтобы строить роман с человеком, который старше меня на 25 лет, и я думаю, что это идея только для тех, кто не умеет думать», – высказалась певица.

Она добавила, что к разводу Меладзе с Верой Брежневой не имеет никакого отношения и назвала подобные обвинения в свой адрес абсурдом.