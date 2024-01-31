На тридцать восьмой день рождения Ольга Бузова получила от одного из богатых почитателей роскошный Mercedes-Benz V-Класс XL 300. Стоимость автомобиля доходит до ₽40 млн, пишет Комсомолка.

Ранее мать певицы жаловалась, что у Ольги нет возможности даже поменять машину, потому что «доходы упали», а ситуация в стране такая, что жировать не приходится. Буквально сразу фанаты Бузовой с недоумением наблюдали, как певица получает на день рождения роскошную иномарку. Ее подарил анонимный состоятельный поклонник. Обсуждать его и подарок Бузова отказалась.

Однако репортеры Комсомолки разузнали, что подарок сделал точно не Дава – бывший возлюбленный Ольги. Анонимный почитатель на два года младше певицы. Ее сердца он добивается уже лет пять. По словам друзей артистки, познакомились они в ресторане. Поклонник сразу начал делать Ольге дорогие подарки, которые артистка благосклонно принимает, ничего не обещая взамен. Несколько лет поклонник зарабатывал состояние. Якобы капитал он сколотил на крипте. Теперь он почти ежедневно присылает Ольге роскошные букеты, а на день рождения подарил Мерседес.