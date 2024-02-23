Без выходных и праздников 10-летний Богдан выходит на проселочную дорогу, вооружившись российским флагом. Цель у мальчишки одна – поддержать тех, кто его защищает.

О настоящем пацане рассказал Комитет семей воинов Отечества. С 10-летним Богданом встретилась активиста Комитета Дарья. Она сообщила, что каждый день и в любую погоду 10-летний мальчик выходит на дорогу, чтобы махать российским флагом и приветствовать проезжающие по сельской дороге военные автомобили.

Вопросу о том, зачем он это делает, Богдан удивился. «Как зачем? Хочу поддержать тех, кто меня защищает», сказал мальчик. Он одет в «платник» и снаряжен рацией – всё это подарки тех военных, которые остановились, чтобы пообщаться с пацаном. Дарья призналась, что мальчишка светится от счастья, когда общается с солдатами. Они расспрашивают друг друга о жизни, а в конце беседы жмут руки.