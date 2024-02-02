Известная голливудская актриса Ева Лонгория, прославившаяся своей ролью в сериале «Отчаянные домохозяйки», нечасто в обычной жизни попадает в объективы папарацци. Однако на этот фотографам удалось запечатлеть знаменитость во время прогулки в Испании. Соответствующие фотографии знаменитой актрисы появились в издании Daily Mail.

На этот раз актриса была без макияжа. Фото Евы Лонгории вызвали бурное обсуждение среди пользователей. Знаменитость решила выбрать для прогулки черный спортивный костюм. Свои густые волосы Ева собрала в высокий «конский» хвост. А вот на лицо артистка не стала наносить декоративную косметику.

Многие комментаторы отметили, что у актрисы сильно выражены мешки под глазами. Некоторые посчитали, что у Лонгории проблемы со здоровьем. Другие же пользователи в своих комментариях порекомендовали обратиться актрисе к косметологу.

Но Ева Лонгория никак не отреагировала на подобную публикацию своих фото. По всей вероятности, она старается не обращать внимание на подобные высказывания в свой адрес. Достаточно того, что на экранах и на светских мероприятиях артистка всегда выглядит безупречно.