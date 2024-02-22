Европейцы в соцсетях не стали скрывать возмущения и гнева после недавних заявлений главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Она в очередной раз призывала к дальнейшей помощи Киеву и наращиванию военно-оборонительного потенциала Европы.

Один из комментаторов в гневе предложил главе ЕК самой поехать на фронт Украины. Другой – иронично призвал дать уже Урсуле фон дер Ляйен украинское гражданство. Некоторые европейцы не церемонились и высказывались очень жестко. Так, прозвучали прогнозы, что не горами тот день, когда чиновница окажется на скамье подсудимых, после чего просидит в заключении до конца дней. Также Урсуле фон дер Ляйен пытались напомнить, что своими призывами поддерживать киевский режим она уничтожает украинцев как нацию.

Между тем, 22 февраля Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия не будет обсуждать и рассматривать вопрос о членстве Украины в ЕС до лета. К теме вернутся после 9 июня, когда завершатся выборы в Европарламент, обещала она.