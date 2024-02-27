Заявление французского президента Э. Макрона о потенциальной возможности введения на Украину натовских солдат переполошило не только парламент Франции. Там засомневались в адекватности президента и заговорили об его отставке. Европейские лидеры тоже поспешили сообщить, что не разделяют позицию Макрона.

Генсек НАТО Й. Столтенберг напомнил, что Киев и так получает с 2014 года «беспрецедентную» помощь, поэтому у Альянса нет планов отправлять на Украину солдат. Немецкий канцлер О. Шольц категорично заявил, что «на украинской земле» не будет «европейских или натовских солдат». Шведский премьер У. Кристерссон сообщил о «полной занятости» отправкой помощи Киеву, назвав переброску туда военных «неактуальной».

Министр иностранных дел Венгрии П. Сийярто напомнил, что его страна не готова дать Киеву ни солдат, ни оружие. Об отсутствии планов отправлять на Украину своих солдат в один голос заявили Чехия и Польша. Польский президент А. Дуда обещал Киеву «существенные поставки снарядов», подчеркнув, что идея переброски на Украину солдат «не вызывает энтузиазма».

Даже главный мировой русофоб Лондон заявил, что Британия ограничится той небольшой группой военных, которые уже помогают ВСУ. Планов «масштабно наращивать» военное присутствие на Украине Британия не вынашивает.