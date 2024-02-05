Фермеры по всей Европе выходят на протесты против произвола властей. Среди их требований – урегулирование тех проблем, которые возникают из-за Украины.

Первыми протестовать начали польские производители сельхозпродукции. Все началось с того, что зерно, которое Киев якобы отправлял «голодающим детям Африки» начало оседать в Польше и других европейских странах. Оно дешевле и поэтому фермеры столкнулись с серьезной конкуренцией.

Местная продукция не продается, она просто гниет в хранилищах, поэтому фермеры задумываются о целесообразности посева зерновых в новом сезоне.

Кроме того, на протесты вышли и французские фермеры. Их продукции составляет конкуренцию дешевая курятина с Украины. Об этом сообщил даже президент Эммануэль Макрон, признавший, что хотя качество украинской продукции значительно ниже, она существенно выигрывает по цене. И тем самым дестабилизирует местный рынок.

Кроме того, среди требований европейских аграриев – снижение налогов, отказ от свободной торговли и предоставление субсидий на горюче-смазочные материалы.