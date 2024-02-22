В поселке Победа между Марьинкой и Курахово на Южно-Донецком направлении российские военные затрофеили немецкий танк Leopard 2A4. Украинские боевики намеревались задействовать его для обороны населенного пункта, но были вынуждены бросить во время бегства.

Военные ВСУ немного усовершенствовали танк, установив на него так называемую реактивную броню «Контакт-1». Но после удара ВС РФ боевая машина все же была успешно поражена, от мощного взрыва броня не спасла.

Украинские боевики после попадания по танку не смогли заставить его продолжить движение. Экипаж успел выбраться через люки, из которых валил дым. Наводчик с контузией покинул боевую машину последним.

Танк Leopard 2A4 скорее всего добили, однако он вполне подойдет для музея. Как в Авдеевке, так и в Победе российским военным досталось еще несколько единиц техники западного образца.