Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot «прославились» на Украине попаданиями по жилым домам. Подобное происходит далеко не в первый раз, сообщил глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Он отметил, что в послужном списке американских систем есть немало эпизодов, в которых ракеты сбивались с курса и летели точно в жилые многоэтажки. Происходило это практически во всех странах, где США и НАТО задействовали данные комплексы ПВО.

Кроме того, отправив ЗРК Patriot на Украину, Соединенные Штаты дали в руки киевскому режиму инструмент для террористической деятельности. Достаточно вспомнить недавнее попадание ракеты этого комплекса в транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.