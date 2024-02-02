Испанская El País высказала мнение, что 50 миллиардов евро, выделенных Украине, будет недостаточно для достижения целей Киева. Российская армия гораздо сильнее украинской, а Соединенные Штаты совсем не торопятся утверждать новые пакеты военной помощи для ВСУ.

Киев очень внимательно наблюдает за происходящим в США. Именно с Вашингтоном связаны главные его опасения, так как без Америки рассчитывать на изменение ситуации в конфликте с Россией абсолютно бессмысленно.

Стоит учитывать, что 50 миллиардов евро Киев получит не сразу – эти средства будут выделяться на протяжении четырех лет. Кроме того, ему потребуются деньги для поддержания экономики на плаву, а не только на ведение боевых действий. Поэтому помощь Европы – это капля в море.

Напомним, Венгрия согласилась на выделение этих средств при условии, что будет введен механизм контроля за их расходованием.