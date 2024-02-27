Испанское издание El Mundo опубликовало материал, в котором сообщается информация об осведомленности испанских властей о прибытии российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова в страну. Он проживал в Испании по документам гражданина Украины, выданным на другое имя. Напомним, что тело Кузьминова было обнаружено в Испании 13 февраля. По имеющимся данным, летчик погиб в результате получения множественных огнестрельных ранений.

Однако, как сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес, власти страны не знали, что убитый «гражданин Украины» на самом деле являлся российским летчиком-перебежчиком.

По мнению испанских следователей, Кузьминова вычислили еще в момент его подготовки к приезду матери в Испанию. 52-летняя Инна Кузьминова собиралась воссоединиться с сыном в Аликанте. Она уехала с территории России еще до совершения Максимом предательского угона вертолета. Авторы издания, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что сейчас мать Кузьминова находится на Украине.