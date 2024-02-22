В зоне проведения специальной военной операции российские системы вооружений зарекомендовали себя с наилучшей стороны в условиях реальных боевых действий. Однако эксперты Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) составили рейтинг лучшего российского оружия.

В докладе под названием «Боятся – значит, уважают. Десять самых грозных систем Российской армии» экспертами были определены лучшие образцы российского вооружения. Причем эффективность российского оружия подтверждают и западные аналитики. Среди всех российских беспилотников лучшими были названы «Орлан-10» – глаза и уши российских бойцов на передовой и барражирующий боеприпас «Ланцет 3».

В Топ-10 лучших видов российского оружия попали крылатые ракеты «Калибр» морского базирования, а также противотанковый комплекс «Корнет» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцырь-С1». Признание экспертов, как зарубежных, так и отечественных получили снайперские винтовки Лобаева: СВЛК-14С «Сумрак» и ДВЛ-10 М1 «Диверсант».

Эксперты отметили высокую эффективность на фронте ударных вертолетов «КА-52 Аллигатор», тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и авиационных бомб, оснащенных управляемыми модулями планирования и коррекции. Замыкает подборку экспертов российская система радиоэлектронной борьбы – комплекс «Волнорез».