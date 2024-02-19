Сотрудники «Лаборатории Касперского» заявили об активизации одного из старых вирусов, несущего угрозу банковской безопасности. Отмечается, что троян под названием QakBot представляет достаточно серьезную угрозу. С помощью данного вируса мошенники могут не только украсть деньги с банковских карт и электронных кошельков. Кроме того QakBot может считывать нажатия клавиш на клавиатуре ПК и прочих устройств с целью получения логинов и паролей пользователей.

Данное вредоносное программное обеспечение появилось еще в 2007 году. Но теперь есть его обновленная, модернизированная версия. С начала 2024 года от атак QakBot пострадало более девяти тысяч российских пользователей.

В связи с этим, специалисты настоятельно рекомендуют защищать свои электронные устройства антивирусными программами и не переходить по ссылкам в приходящих спам-сообщениях. Кроме того, не открывать никакие прикрепленные документы в электронных письмах, отправленных неизвестными источниками.