Конфликты последних лет, в том числе и украинский, продемонстрировали на практике важность беспилотных летательных аппаратов различных классов. Поэтому США разрабатывают систему искусственного интеллекта (ИИ) для управления целыми роями миниатюрных дронов-убийц, от которых будет практически невозможно увернуться человеку. Об этом в беседе с корреспондентом «Московского Комсомольца» рассказал военный эксперт, доктор юридических наук и заслуженный юрист России Юрий Жданов.

«Заметить и увернуться от механического убийцы практически невозможно: реакция ИИ в сотню раз выше человеческой. Никакой ниндзя не сравнится. … речь идет о миниатюрных летающих аппаратах, управляемых искусственным интеллектом. Каждый из них свободно помещается в мужскую ладонь. Несет в себе три грамма взрывчатки – больше и не надо, чтобы убить человека. Возможно, чтобы уменьшить вес, в аппарат будут помещать быстродействующий мощный яд или еще какую-нибудь гадость – до миллиграмма. Искусственный интеллект снабжают программой и целью – кого конкретно надо убить. То есть, загружают данные – фото, биометрию и прочую полезную информацию. А уж ИИ сам решает, как выследить жертву и расправиться с ней», – заявил эксперт.

По его словам, данная разработка может произвести настоящую революции в методах ведения боевых действий. Рой дронов под управлением ИИ сопоставим по своей смертоносной эффективности с химическим, бактериологическим или в какой-то степени с ядерным оружием.