Новая индексация пенсий затронет всех получателей пособия по старости, независимо от того, вышел пенсионер на заслуженный отдых или продолжает работать. С таким напоминанием выступил пенсионный специалист С. Власов в беседе с PRIMPRESS.

Рекордное повышение порадует россиян, получающих социальные пенсии и выплаты по гособеспечению. Уж в апреле государство проиндексирует пенсию по старости. Такие пособия повышаются с учетом прожиточного минимума. Повышение запланировано на уровне 7,4%. В следующие два года рост пенсий продолжится. В 2025 году социальные пенсии поднимут на 9,5%, а в 2026 – еще на 10,3%. Это повышение станет рекордным за последние десятилетия, напомнил Власов.

В результате трехлетнего повышения размер средней пенсии вырастет примерно на 15 000 рублей. Это рекорд за всю историю существования в России пенсионной системы. При этом исключений не будет. Пенсию поднимут даже работающим пенсионерам, резюмировал специалист.