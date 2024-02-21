За нарушение законодательства Российской Федерации, отмывание доходов, открытие QIWI-кошельков без согласия граждан и проведение высокорисковых операций QIWI Банк был лишен лицензии решением ЦБ РФ. Однако клиентам банка должны начать выплачивать компенсации по вкладам не позднее 6 марта текущего года. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на заявление председателя комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павла Самиева.

«Причина отзыва лицензии не в том, что банк утратил платежеспособность, и это хорошая новость для клиентов банка. Это значит, что с платежеспособностью и активом у него все в порядке и денег на выполнение обязательств перед гражданами должно хватить», – заявил эксперт.

По данным Центробанка, в программе страхования участвовали только вклады QIWI Банка, однако на электронные кошельки она не распространялась. Регулятор также отметил, что после отзыва банковской лицензии не будет работать и платежная система Contact, поскольку оператором данной системы был QIWI Банк.