Техническое обслуживание автомобиля необходимо проводить регулярно. При этом частота данной процедуры зависит от условий эксплуатации авто, возраста автомобиля и его технических особенностей. Технический директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов напомнил об обязательных работах по техническому обслуживанию автомобилей. Рекомендации эксперта в своем материале приводит издание «Российская газета».

«Техническое обслуживание необходимо всем автомобилям вне зависимости от их возраста, модели и марки. ТО – это комплекс мероприятий, которые направлены на поддержание работоспособности автомобиля, а также своевременное выявление и устранение неисправностей. Точный перечень работ зависит от нескольких факторов: пробега автомобиля и рекомендаций автопроизводителя», – заявил автоэксперт.

По его словам, обслуживать автомобиль необходимо не реже одного раза в год или 8 тысяч километров пробега. При этом в базовый перечень обязательных работ входит замена масла и масляного фильтра, диагностика ходовой части, замена воздушного фильтра двигателя и фильтра салона, а также шприцевание карданных валов, в случае их наличия.