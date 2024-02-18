Уход украинских войск из Авдеевки понимает дух российских бойцов. Киеву же это отступление может обойтись очень дорого, заявил военный эксперт Роб Ли в издании Washington Post.

Он заявил, что на данный момент открытыми остаются два вопроса – насколько дорого обойдется Украине отступление из Авдеевки, а также насколько прочной является следующая линия обороны ВСУ, передает РИА Новости.

Американские журналисты напомнили, что в ходе отступления из Авдеевки ВСУ понесли серьезные потери, многие боевики оказались в плену. Отвод войск осуществлялся под непрерывным артиллерийским огнем.

Напомним, в Пентагоне 16 февраля заявили, что отступление ВСУ из Авдеевки – это предвестник новых, еще более серьезных поражений украинской армии. Поэтому США должны как можно скорее принимать решения о возобновлении военной помощи Киеву.