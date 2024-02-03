В Ярославских лесах очевидцы уже неоднократно встречали метисов дикого кабана и свиньи, получившие название хогзиллы. Автомобилисты сумели запечатлеть неподалеку от дороги лохматое стадо этих животных в Угличском районе. Соответствующие кадры были опубликованы в Сети.

Специалисты рассказали, откуда в Ярославских лесах появились эти животные, и являются ли они опасными для человека. В Министерстве лесного хозяйства и природопользования объяснили, что эти животные очень похожи на диких кабанов, однако они являются гибридом домашней свиньи и кабана.

Завкафедрой зоологии ЯГПУ им. Ушинского биолог Елена Анашкина рассказала, что данный гибрид получил название хогзилла. По ее словам, животное унаследовало лучшие характеристики как от домашней свиньи, так и от кабана. Они имеют крепкое телосложение и маловосприимчивость к болезням.