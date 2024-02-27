Военный эксперт Илья Крамник высказал журналистам свою точку зрения по поводу возможных переговоров между Киевом и Москвой. По словам специалиста, освобождение ВС РФ Авдеевки по всей вероятности может стать основной причиной, что РФ будет приглашена на мирный саммит.

Крамник подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак «прощупывают почву» заявлениями, что возможно Россия будет приглашена на саммит, на котором будет предложена «формула мира». Он считает, что Киев не стал бы делать такие громкие заявления, если бы НАТО не дало бы на это своего согласия.

«Подобные заявления украинское руководство не будет делать без согласования с партнерами из НАТО. И если они об этом заговорили вслух, под камеры, то это, наверное, означает попытку прощупать почву. В любом случае это уже какой-то торговый процесс», – заявил военный эксперт.

Накануне Владимир Зеленский заявил о намерении Киева предложить Москве украинскую «формулу мира», которая, по его словам, должна стать итогом предстоящего саммита. Он подчеркнул, что для него важно, чтобы инициатива исходила именно от Украины.