Среди купюр американской и европейской валюты есть такие, которые опасно хранить и использовать, пишет «Прайм» со ссылкой на заявление экономиста Н. Переславского.

Эксперт советует не хранить дома €500 и $100, а также полностью отказаться от их использования. Опасность заключается в том, что с €500 могут появиться сложности при попытке расплатиться ими в Европе. Такой номинал перестали печатать в 2016-м, а с 2019-го активно выводят из оборота. С сотней баксов ситуация чуть иная. Если купюра выпущена недавно, то велик риск, что она фальшивая. По этой причине $100 нужно обязательно проверить на подлинность в банке.

Экономист подчеркнул, что хранить большие суммы наличных дома по определению невыгодно. Их могут украсить домушники, к тому же беспощадная инфляция быстро обесценивает деньги в «банке» под кроватью.