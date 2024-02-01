Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал слова главы Российской Федерации Владимира Путина, заявившего, что необходимо отодвигать от российских границ демилитаризованную зону на Украине.

По мнению эксперта, по всей вероятности, демилитаризованная зона может пройти по реке Днепр. Другой вид специальной зоны вряд ли будет приемлем, ведь ВСУ в любом случае будут производить обстрел российской территории. Именно поэтому расположение демилитаризованной зоны должно быть там, где противнику будет намного сложнее вести огонь по российским территориям.

«Самым благоприятным расположением такой зоны как раз является именно река (Днепр – ред.)», – отметил эксперт.

По мнению Перенджиева, Россия, скорее всего, введет такое понятие, как буферная зона. Это территория, не находящаяся под контролем ни ВСУ, ни ВС РФ. Однако она будет находится под пристальным вниманием.