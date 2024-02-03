В ближайшие несколько месяцев Харьков, Запорожье и Николаев могут перейти под контроль России. Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью NEWS.ru.

Он предположил, что ВС РФ готовят крупномасштабные операции в этих регионах. Причем все они начнутся одновременно. Это позволит прорвать оборонительные порядки ВСУ на всех направлениях сразу и не дать противнику опомниться.

«Все нужно делать одновременно», — уверен аналитик.

Ранее сенатор Совфеда Ольга Ковитиди заявила, что чем дольше будет тянуться конфликт, тем больше регионов Украины захотят воссоединиться с Россией. Также она отметила, что под контроль РФ должны перейти три перечисленные выше и Одесская области.