Военный эксперт В. Козюлин считает, что обычные украинцы стали всё чаще публиковать в соцсетях пророссийские высказывания, а также осуждать националистов, «орудующих» на Украине.

В беседе с NEWS.ru Козюлин рассказал о тенденции положительной пророссийской риторики, которая всё чаще проявляется в заявлениях простых украинцев. Они негативно отзываются об «азовцах»* (*националистах бригады ВСУ «Азов», запрещенной в РФ за терроризм), а также порицают тех, кто озвучивает националистические или террористические идеи. Всё больше становится украинцев, которых возмущает снос советских памятников, переименование городов и улиц, запрещение русской культуры, сказал аналитик.

Украина начинает «идеологически трезветь», сказал Козюлин. Усиливаются антинационалистические настроения. Замено злорадство в комментариях украинцев, когда речь идет об уничтожении объекта ВСУ – склада со снарядами или военной техникой. Эксперт считает, что на Украине наблюдается «позитивная пророссийская динамика».