В Белом доме решили запугать Конгресс слухами якобы о стремлении России разместить в космосе ядерное оружие, чтобы американские законодатели одобрили выделение финансовой и военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил проректор по научной работе Дипломатической академии МИД Олег Карпович.

«Администрация Байдена решила поиграть на нервах у своих законодателей. Причем, администрация США уже не первый раз прибегает к такого рода манипуляциям, тем самым вынуждая законодателей выделять все больше и больше денег на ту же Украину, Израиль, что приводит к драматическим результатам на территории этих стран. Вместо того, чтобы уже организовать и решить все вопросы за столом переговоров, власти США, а также получающий баснословные прибыли американский ВПК продолжают наживаться на такого рода конфликтах», – заявил эксперт.

По словам Карповича, Российская Федерация не может разместить в космосе ядерное оружие из-за подписанного в 1967 году договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Данный документ был подписан властями СССР и руководителями более чем 100 других государств.