Президент Украины Владимир Зеленский не хотел окончательно деморализовать украинское общество на фоне последних поражений на фронте и поэтому существенно занизил потери ВСУ, заявил военный аналитик Игорь Коротченко.

Напомним, Зеленский заявил, что украинская армия за два года потеряла 31 тысячу боевиков убитыми, не раскрывая число раненых, пленных и пропавших без вести.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг называл число в полмиллиона человек, поэтому Зеленский более, чем в 10 раз занизил потери. Делает он это с политическими целями, понимая, что реальные цифры окончательно подорвут моральный дух украинского общества.

Некоторым образом это работает, на Украине есть много людей, которые слушают исключительно Зеленского и «принимают наркотик», который им предлагает президент. Однако в случае серьезных поражений на фронте ситуация резко изменится и обернется против главы государства.