Американский общественник Д. Спиди назвал слова президента Франции Э. Макрона о потенциально возможной отправке натовских военных на Украину «глупыми и безрассудными».

В беседе с ТАСС Спиди напомнил, что лидеры других западных государств отрицают даже потенциальную возможность развертывания натовского военного контингента на Украине. Эксперт напомнил про заявление немецкого канцлера О. Шольца. Тот категорично заявил, что на Украине не будет европейских или натовских солдат.

По мнению Спиди, заявление Макрона «опасно безответственно». Появление натовских солдат на Украине приведет лишь к одному: противостояние, которое Альянс де-факто ведет с Москвой, трансформируется в боевые столкновения де-юре, сказал эксперт. Он считает, что все западные политики должны последовать примеру австрийского канцлера К. Нехаммера. Ранее он заявил, что готов встретиться с российским президентом.