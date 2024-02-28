Экс-начальник ЗРВ сил спецназначения Московского округа ПВО С. Хатылев перечислил меры, которые позволяют российским военным не попадать под «дружественный огонь».

В беседе с МК офицер объяснил, что первостепенной мерой является исключение техошибок в работе расчетов ПВО. Радары должны четко распознавать цель как «свою» или «чужую». Эффективные коды для идентификации цели должны строго контролироваться. «Любая техническая неисправность должна исключаться», сказал эксперт.

Второй важный момент – четкие регламенты взаимодействия авиации и расчетов ПВО. В данном вопросе возникает много сложностей, поэтому для устранения проблем обязательно участие Генштаба. Он должен отдельными директивами жестко прописать все принципы и методы взаимодействия между различными родами войск.