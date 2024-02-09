Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 9 февраля заявил, что на самолете Ил-76 не было военнопленных ВСУ. Разумеется, никаких доказательств этому он приводить не стал, предлагая украинцам верить ему на слово. На заявление Данилова ответил политолог Александр Гусев.

Доктор политических наук в интервью радио Sputnik назвал высказывание главы СНБО «второй частью Марлезонского балета».

«Как еще можно комментировать подобного рода бред киевских чинуш? Они готовы нести любую чушь, любую ахинею, чтобы только выгородить себя, киевский режим. С такими людьми разговаривать невозможно. Для них человеческие жизни ничего не стоят», – возмущенно прокомментировал ситуацию Гусев.

Он также напомнил, что уже проведена генетическая экспертиза и останки всех украинских пленных идентифицированы. А Данилов делает подобные заявления лишь потому, что Киев не хочет забирать тела погибших.

По словам эксперта, Данилов просто высказал позицию киевского режима, которому гораздо выгоднее считать погибших в сбитом ВСУ самолете пленных «пропавшими без вести». Ведь это избавит от необходимости выплачивать родственникам погибших крупные суммы денег.