На сегодняшний день в странах НАТО нет резервов, которые можно было бы отправить на территорию Украины для участия в боевых действиях. Об этом в беседе с корреспондентом Il Fatto quotidiano заявил директор профильного издания Analisi Difesa.

«Неизвестно, предвещает ли нынешняя ситуация полную победу Москвы, но Россия демонстрирует свое превосходство по технической оснащенности, подготовленности войск, способности вести огонь, в 4-5 раз выше, чем у противника, который испытывает серьезные военные сложности. Даже если у стран НАТО и была возможность направить какие-то батальоны сражаться (на территорию Украины – ред.) этот тип войны потребовал бы человеческие и военные ресурсы, которые никто себе позволить не может», – заявил эксперт.

По его словам, Москва не собирается нападать на европейские страны, однако выступает против расширения границ НАТО на восток.