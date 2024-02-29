Соединенные Штаты ввели ограничения на государственные закупки китайских беспилотников и компонентов для их изготовления, и фактически сами стали жертвой этих санкций. Теперь они не могут удовлетворить собственные потребности в беспилотниках из-за запрета, рассказал РИА Новости эксперт в области БПЛА Денис Федутинов.

По его словам, речь идет о беспилотниках компактных габаритов с мультироторной схемой, которые сейчас являются наиболее перспективными. США использовали для их изготовление китайские компоненты, либо закупали готовые устройства.

Но по соображениям безопасности они запретили госзаказ на эти аппараты и теперь не могут произвести закупку недостающих дронов. Поэтому приходится заниматься разработкой собственных решений, что требует времени и финансовых вложений.