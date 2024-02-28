Одной из основных причин провала ВСУ на фронте – это не просто крупные потери, а потери опытных и мотивированных боевиков, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Кроме того, огромное количество украинских военнослужащих участвуют в боевых действиях уже два года без ротации, из-за чего в каждом их действии сквозит усталость. Мобилизованные, которых гонят на фронт безо всякой подготовки, не помогают опытным военным, а лишь становятся для них дополнительной проблемой. Поэтому усталость только усиливается.

Кроме того, Киев теряет большое количество техники и вооружения.

У российских военных таких проблем гораздо меньше.