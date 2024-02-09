Назначение Александра Сырского главнокомандующим ВСУ приведет к значительному увеличению потерь украинской армии. Ранее он уже зарекомендовал себя как жесткий и беспощадный к подчиненным командир, за что и получил прозвища «Мясник» и «генерал 200», рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Также аналитик отметил, что Сырский входит в ближний круг президента Украины Владимира Зеленского, фактически являясь его марионеткой. Поэтому он будет выполнять любой приказ главы государства, который в свою очередь безропотно слушается западных кураторов.

Именно хозяева киевского режима из-за океана одобрили кандидатуру Сырского. Ждать от него чего-то нового не стоит, генерал продолжит командовать Сухопутными силами, чем и занимался до назначения. Но вот потерь ВСУ станет намного больше, так как Сырский способен проводить авантюрные операции в стремлении угодить властям.