Чешская РСЗО Vampire, которая обстреляла Белгород 15 февраля, представляет собой модернизированную БМ-21 «Град». Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что она отличается от оригинальной модификации другой системой заряжания.

Ранее стало известно, что реактивная система залпового огня была обнаружена и уничтожена российскими военными. Это подтвердил сперва военный корреспондент Евгений Поддубный, а затем и источники в оборонном ведомстве.

По мнению Дандыкина, поиск РСЗО был возложен на операторов беспилотных аппаратов. В беседе с корреспондентами «Ленты.ру» эксперт пояснил, что дроны облетели всю местность, вдоль границы Белгородской области.

При этом аналитик отметил, что до выстрела найти РСЗО Vampire довольно сложно, так как она ничем не выдает себя и может тщательно маскироваться.