Военный эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале написал о якобы сбитом российском самолете ДРЛО А-50. По его словам, произошло это неподалеку от Ейска в Краснодарском крае.

Почти одновременно с Рожиным телеграм-канал Baza сообщил о серьезном пожаре в Каневском р-не того же Краснодарского края. Отмечается, что перед возгоранием местные жители слышали звук взрыва и видели неизвестный объект, падающий с неба.

Официальной информации от Минобороны РФ пока нет, поэтому сказать точно, что речь действительно идет о крушении самолета А-50, неизвестно.

Пока имеется информация лишь от оперативного штаба Краснодарского края: