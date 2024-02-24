Военный эксперт Борис Рожин в своем телеграм-канале написал о якобы сбитом российском самолете ДРЛО А-50. По его словам, произошло это неподалеку от Ейска в Краснодарском крае.
Почти одновременно с Рожиным телеграм-канал Baza сообщил о серьезном пожаре в Каневском р-не того же Краснодарского края. Отмечается, что перед возгоранием местные жители слышали звук взрыва и видели неизвестный объект, падающий с неба.
Официальной информации от Минобороны РФ пока нет, поэтому сказать точно, что речь действительно идет о крушении самолета А-50, неизвестно.
Пока имеется информация лишь от оперативного штаба Краснодарского края:
«По информации ЕДДС Каневского района, около 20.00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение летательного аппарата. По прибытии пожарных подразделений установлено, что горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара примерно 250 м кв. Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет. В настоящий момент идёт ликвидация пожара. Привлечены 40 человек, 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы», – говорится в сообщении.