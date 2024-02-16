Очередной террористический обстрел Белгорода со стороны ВС Украины, в результате которого погибло семь человек, включая грудного ребенка, демонстрирует необходимость корректировки формата проведения СВО. Об этом в беседе с корреспондентом «Царьграда» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Надо искать противоядие от подобных атак и, возможно, потихоньку корректировать сам формат СВО. Она в прошлой жизни, наверное, была спецоперацией… Уважаемые, мы лукавим, мы обманываем сами себя, понимаете? Мы говорим, что мы в белых перчатках, что мы полны сил, что, дескать, ещё даже не начинали, про какие-то красные линии до сих пор рассказываем и так далее», – заявил эксперт.

По его словам, необходимо признать, что Белгород является уже не прифронтовым, а, действительно, фронтовым городом. При этом противник во главе с президентом Зеленским ставит задачу убийства мирных граждан Российской Федерации, а процент террористических атак возрастает. Поэтому необходимо срочно корректировать ход СВО, чтобы найти эффективный способ локализации данной проблемы.