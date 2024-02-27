Российский военнослужащий из Кургана Владимир Лаптев с позывным «Лапа», ранее несший службу в спецназе «Ахмат» поднял в Авдеевке флаг Чечни после того, как город перешел под контроль российской армии. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

По словам Лаптева, еще со времен службы в спецназе он носил с собой флаг Чеченской Республики. После освобождения города, боец поднял флаг.

«Подняли чеченский флаг в Авдеевке. Он всегда со мной, ношу его еще со службы в спецназе „Ахмат“», – рассказал бывший спецназовец.

Напомним, что 17 февраля российскими силами город Авдеевка, расположенный в Донецкой Народной Республике, был освобожден от украинских боевиков. Начиная с 2014 года, Авдеевка представляла собой мощный укрепрайон ВСУ и главный транспортный узел, через который осуществлялось снабжение. Именно отсюда украинская армия регулярно обстреливала Донецк и близлежащие населенные пункты.