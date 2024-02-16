Экс-советник главы ОП Украины Алексей Арестович (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявил, что всегда считал себя русским.

По его словам, принадлежность к русской цивилизации он выбрал сам для себя на добровольных началах, так как выступает за правду и справедливость, за радость, свет и совесть.

В интервью писательнице Ларисе Латыниной (признана физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) бывший советник главы ОП добавил, что не приемлет дисциплинарное общество.

Ранее Арестович называл русскими всех украинцев. Также он заявлял, что Москва якобы 302 года назад «присвоила» название Руси, которое затем трансформировалось в Россию. Киев же, по его мнению, является конкурентом РФ за «первородство» русской цивилизации.