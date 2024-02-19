Наибольшей проблемой для американского доллара является серьезное ухудшение финансово-экономического положения в Соединенных Штатах Америки. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на заявления экс-руководителя отдела международных финансов ФРС Стивена Камина и бывшего экономиста Министерства финансов США Марка Собела.

По словам экспертов, неэффективные действия конгресса США, политическая поляризации страны, а также незаинтересованность американских политиков в сдерживании растущего дефицита бюджета США могут привести к утрате долларом мирового господства.

«В этом случае мировая торговля, производительность и экономический рост, вероятно, будут подавлены, а последствия для международной политической и военной стабильности также будут неблагоприятными», – завили эксперты.

По данным издания, индекс привлекательности американской валюты сократился в 2023 году сразу на 3%, что является самым резким снижением с 2020 года.