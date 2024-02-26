ВС РФ нашли эффективный способ одолеть создаваемую Киевом «армию дронов». Они взялись за активную ликвидацию операторов БПЛА, рассказал экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер.

Он отметил, что изначально большое количество украинских дронов создавало российским военным серьезные проблемы. Тогда они нашли простой и логичный выход из положения – начали уничтожать не сами БПЛА, которых очень много, а боевиков, осуществляющих управление ними.

Кроме того, они быстро адаптировались к атакам БПЛА, что позволило свести практически к нулю риски от таких налетов.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались заменить дронами снаряды, компенсировать нехватку боеприпасов. Однако беспилотники не обладают такой дальностью и мощью, как артиллерийские заряды, а также могут быть подавлены системами радиоэлектронной борьбы.