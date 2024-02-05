Украина на много лет останется для Запада серой зоной и источником человеческого ресурса для борьбы с Россией. Поэтом выбраться из нищеты она сможет нескоро, уверен бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Он пояснил, что Западу совершенно не нужна процветающая Украина. Он намерен использовать ее в качестве прокси и не планирует что-либо менять. Поэтому рассчитывать на улучшения украинцам не стоит.

Напомним, в прошлом году Азаров заявил, что на Украине за чертой бедности оказались более 50 процентов граждан. Это подтверждается данными киевского Института демографии и социальных исследований. Его представитель Людмила Черенько сообщила, что с 2022 года этот показатель достиг 60 процентов, что сопоставимо с 2002 годом.